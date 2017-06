Marko Daňo predĺžil o rok zmluvu s Winnipegom Jets

Marko Daňo (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 13. júna (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marko Daňo predĺžil o rok zmluvu s klubom zámorskej NHL Winnipegom Jets. Dvadsaťdvaročný slovenský reprezentant by tak podľa informácie portálu TSN.ca mal v budúcej sezóne zarobiť 850.000 USD.Daňo za Jets v uplynulej sezóne, jeho druhej v tomto klube, odohral 38 zápasov s bilanciou 4 góly a 7 asistencií. V decembri ho zranenie v spodnej časti tela vyradilo na 26 zápasov. Do Jets prišiel 27. hráč vstupného draftu v roku 2013 (vybral si ho Columbus Blue Jackets) zo Chicaga Blackhawks vo februári 2016. Chicago ho z Columbusu získalo v júni 2015.