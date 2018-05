Marks & Spencer oznámil zatvorenie ďalších 14 obchodov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 22. mája (TASR) - Britský maloobchodný reťazec Marks & Spencer (M&S), ktorý sa vlani stiahol zo slovenského trhu, v utorok oznámil, že zatvorí ďalších 14 obchodov v Spojenom kráľovstve. Je to súčasť plánu na reorganizáciu predaja. M&S by chcel generovať približne tretinu tržieb na internete.Reťazec, ktorý okrem oblečenia predáva aj bytový textil a ďalšie doplnky, a tiež lahôdky, zatvorí do roku 2022 viac ako 100 obchodov v Spojenom kráľovstve. V tomto čísle je zahrnutých aj 21 prevádzok, ktoré už boli zatvorené a 14 ďalších, z ktorých tri sa zatvoria do konca júla 2018 a ďalších päť začiatkom roka 2019. M&S uviedol, že 246 zamestnancov z týchto piatich obchodov bude presunutých do iných prevádzok.Reťazec zároveň informoval, že v tomto roku sa otvorí 15 menších obchodov s potravinami Simply Food.