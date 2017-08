Maročan podozrivý z útoku v Barcelone sa zmenil za posledný rok

Zranená osoba je v opatere ľudí po teroristickom útoku autom na ulici La Rambla v Barcelone 17. augusta 2017., archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rabat 21. augusta (TASR) - Podozrivý Younes Abouyaaqoub, ktorý je na úteku po útoku dodávkou do davu ľudí na promenáde v španielskej Barcelone, sa posledný rok správal ako konzervatívnejší veriaci moslim a počas marcovej návštevy v rodisku v Maroku odmietal podať ruku ženám. Uviedli to v nedeľu členovia jeho rodiny, ktorých citovala tlačová agentúra Reuters.Príbuzní vyjadrili šok a hnev po zverejnených informáciách, že 22-ročný Abouyaaqoub, ako aj jeho brat a dvaja bratranci sa údajne podieľali na útoku v Barcelone. Všetci spomínaní pochádzajú z malého marockého mesta Mrírt s prevažne berberským obyvateľstvom.Abouyaaqoub je jedným z 12 podozrivých z útoku na Las Ramblas, jednom z najslávnejších barcelonských bulvárov, na ktorom útočník v bielej dodávke zrážal turistov. Zabil 13 ľudí a zranil okolo 120 ďalších osôb.Abouyaaqoubov brat El Houssaine a prvostupňoví bratranci Mohamed a Omar Hychamiovci sú traja z piatich mužov, ktorých polícia zabila pri následnom útoku v piatok v skorých hodinách v neďalekom katalánskom pobrežnom meste Cambrils.Podľa španielskych médií sú úrady presvedčené, že práve Younes Abouyaaqoub šoféroval dodávku, hoci katalánska polícia ešte nemôže s istotou potvrdiť, kto sedel za volantom vozidla. Polícia po Younesovi pátra v Katalánsku a na hraniciach s Francúzskom.Príbuzní v Mrírte, približne 150 kilometrov juhovýchodne od marockého hlavného mesta Rabat, povedali, že naposledy videli Younesa a Mohameda, keď v marci prišli na motorkách na krátku, nečakanú návštevu.Sesternica, ktorá si neželala byť menovaná, uviedla, že Mohamed bol tým konzervatívnejším veriacim. Avšak dodala, že najprv často navštevoval nočné kluby a pil alkohol, potom sa jeho správanie asi pred troma rokmi zmenilo. Podľa jej slov práve on ovplyvnil Younesa, ktorý bol dovtedyPríbuzní vyhlásili, že o podozrivom prepojení bratrancov s barcelonským útokom sa dozvedeli, keď v piatok sledovali televíziu. Vtedy uvideli zábery Younesa a ostatných, ako aj ich mená.povedala stará matka oboch dvojíc bratov, Chrifa Hychamiová.Mrírt je chudobné a odľahlé mesto a mnohí obyvatelia sa odsťahovali do Európy. Autá s európskymi poznávacími značkami, patriace rodinám na letnej návšteve v rodisku, sú v uliciach bežné.Podľa tety Fatimy Abouyaaqoubovej sa Younes odsťahoval do Španielska okolo roku 1999, rok po tom, čo sa tam na člne dostal aj jeho otec Omar.Omar pracuje v priemysle na spracovanie dreva v Španielsku a vlani pracoval vo Francúzsku, dodala teta.povedala Fatima.uviedla Fatima.Podľa tety je možné, že názory Younesa a ostatných ovplyvnil Abdelbaki Es Satty, imám v španielskom meste Ripoll, ktorého domáci povedal, že z Ripollu odišiel dva dni pred útokom.doplnila na záver Fatima.