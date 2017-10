Marocké bezpečnostné zložky zlikvidovali nebezpečnú teroristickú bunku

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rabat 14. októbra (TASR) - Marocké bezpečnostné zložky odhalili a zlikvidovali 11-člennú teroristickú bunku lojálnu voči extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Informovala o tom dnes marocká tlačová agentúra MAP.Operácia na zneškodnenie teroristickej bunky sa skončila zatknutím jej vodcu v meste Fes na severozápade krajiny, kde polícia odhalila aj sklad zbraní a streliva patriaci teroristom.V sklade polícia našla aj slzotvorný plyn a veľké zásoby tekutín a chemikálií, ktoré by mohli byť použité pri zhotovovaní výbušnín, uvádza sa vo vyhlásení marockého ministerstva vnútra. Polícia tam objavila aj elektrické káble, vrecia s pesticídmi, telekomunikačné zariadenia, chladné zbrane i veľké sumy peňazí. Polícia zhabala i auto zaparkované pred objavenou skrýšou, v ktorom sa tiež nachádzali podozrivé predmety.Vo vyhlásení ministerstva vnútra sa tiež uvádza, že príslušníci teroristickej bunky mali v pláne spáchať teroristické útoky, ktorých terčom sa mali stať tzv. citlivé objekty v Maroku.Agentúra MAP dodala, že teroristická bunka, ktorá pôsobila vo viacerých mestách Maroka, bola mimoriadne nebezpečná vzhľadom na to, že jeden z jej členov mal veľké skúsenosti s domáckou výrobou výbušnín.