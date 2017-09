Maroko chystá stratégiu sledovania ľudí radikalizujúcich sa v Európe

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rabat 20. septembra (TASR) - Marocká vláda v rámci zlepšenia boja proti terorizmu pracuje na novej stratégii sledovania Maročanov, ktorí sa radikalizujú v Európe. Pre agentúru AP to uviedol dnes riaditeľ marockého Ústredného úradu súdneho vyšetrovania (BCIJ) Abdalhak Chijám.Podľa jeho slov je predchádzanie radikalizácii marockých občanov v zahraničí obzvlášť dôležité, keďže teroristi s marockým pôvodom spáchali v auguste v Španielsku krvavé útoky.Šéf BCIJ však nekonkretizoval, čo prinesie nová vládna stratégia.BCIJ je označovaný ako marocké FBI. Vznikol pred dvoma rokmi a zasahuje proti Maročanom, ktorí bojovali v radoch tzv. Islamského štátu a vracajú sa domov.Z celkovo 1664 Maročanov, ktorí vstúpili do IS, bolo po návrate domov zatknutých 85 mužov, 14 žien a 27 detí, konštatoval Abdalhak Chijám.