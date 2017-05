Marta Kubišová tento rok ukončí spevácku kariéru

Marta Kubišová

BRATISLAVA 18. mája (WebNoviny.sk) - Česká speváčka Marta Kubišová plánuje tento rok ukončiť kariéru, pričom tak spraví po absolvovaní turné s názvom Marta Naposledy, ktoré odštartuje štyrmi koncertmi na Slovensku. Sedemdesiatštyriročná interpretka vystúpi 26. septembra v Košiciach, nasledovať budú vystúpenia v Trenčíne (27. septembra), Bratislave (28. septembra) a Banskej Bystrici (29. septembra).Kubišová následne odohrá sedem koncertov v Česku, pričom ten predposledný sa uskutoční 27. októbra v pražskej Lucerne, kde ako hostia vystúpia aj Václav Neckář, Aneta Langerová alebo Lucie Bílá. "Teším sa do Lucerny, do toho vriaceho kotla a magickej sály, v ktorej som mala tú česť mnohokrát spievať vo svojej prvej aj druhej kariére. Vidím preto ako symbolické, že práve v Lucerne sa s kapelou Petra Maláska krátko pred svojimi 75. narodeninami rozlúčim s pražským publikom," uviedla speváčka, ktorá odohrá svoj posledný koncert 1. novembra, teda v deň svojich narodenín, v rodných Českých Budějoviciach.začínala spevácku kariéru s tanečnou skupinou. V roku 1962 sa dostala v súťaži Hľadáme nové talenty až do finále. V 60. rokoch pôsobila v pražskom divadle Rokoko, neskôr spolu s Helenou Vondráčkovou a Václavom Neckářom v triu Golden Kids. Je trojnásobnou víťazkou ankety Zlatý slávik.V roku 1970 jej zakázali umeleckú činnosť, v období 1981 až 1989 pracovala vo Výstavbe sídlisk. Pôsobila tiež ako hovorkyňa Charty 77. Od revolúcie opäť spieva. Jej najznámejšou skladbou je Modlitba pro Martu. Vydala albumy ako Songy a balady (1969), Lampa (1990), Řeka vůní (1995), Bůh ví (1996), Příběh (2004), Vítej, lásko (2005) či Soul (2016).Informácie pochádzajú z webstránky www.novinky.cz a archívu agentúry SITA.Viac k témam: hudba