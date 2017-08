Marta Kubišová uvádza koncertné turné Marta naposledy

Speváčka Marta Kubišová Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 6. augusta (TASR) – Známa a dlhoročne úspešná speváčka Marta Kubišová uvedie v septembri posledné koncertné turné, ktorému dala názov Marta naposledy. Už v predchádzajúcich rozhovoroch pre médiá uviedla, že spevácku dráhu ukončí pri 75. narodeninách. Dokladuje to aj vyjadrením na svojej webovej stránke: „V rámci turné uvedie aj štyri koncerty na Slovensku, 26. septembra v Košiciach, deň nato v Trenčíne, 28. septembra v Bratislave a 29. septembra v Banskej Bystrici. Sprevádzať na turné ju bude orchester Petra Maláska, hosťom koncertov bude speváčka Aneta Langerová, s ktorou účinkuje v muzikáli Touha jménem Einodis v pražskom divadle Ungelt. Úplne posledným bude koncert 1. novembra v rodných Českých Budějoviciach.Marta Kubišová (*1.11.1942, České Budějovice) absolvovala prvé spevácke kroky s kúpeľným orchestrom v Poděbradoch. V roku 1961 sa zúčastnila súťaže Hľadáme nových spevákov, dostala sa až do finále. Účinkovala v pardubickom divadle Stop, po ňom v plzenskom divadle Alfa. Od septembra 1964 dostala angažmán v pražskom divadle Rokoko. Jej prvý hit Loudá se půlměsíc je z januára 1965. Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář vytvorili trojicu Golden Kids. Mali veľký úspech, doma a hlavne v zahraničí účinkovali do 3. februára 1970. Pár dní nato dostala Kubišová od štátnych cenzorov zákaz vystupovania. Nepomohli ani priaznivé zahraničné ohlasy z ich koncertov v parížskej Olympii či na festivale Midem v Cannes.Takmer 20 rokov prežila v izolácii. Núkala sa emigrácia, ona však ostala. Pesničku Modlitba pro Martu nahrala 23. augusta 1968. Po 21 rokoch, naživo, bez hudobného sprievodu ju spievala 21. novembra 1989 z balkóna na Václavskom námestí na začiatku zamatovej revolúcie. V roku 2005 vyšiel album Vítej, lásko, v septembri 2008 vyšlo DVD s názvom Příběh a v máji 2010 trojkompilácia s názvom Vyznání z edície Zlatá kolekce. V októbri 2012 vydal Supraphon kompiláciu 6CD Marta Kubišová Zlatá šedesátá, ktorá ponúka viac než 120 piesní z rokov 1963 až 1970 a obsahuje aj doposiaľ nevydané skladby. V júli 2014 mal premiéru dokumentárny film Magický hlas rebelky, ktorý o životnej dráhe speváčky nakrútila režisérka Olga Sommerová. Pod týmto názvom vydal Supraphon aj soundtrack z filmu. V októbri 2016 vydala nový štúdiový album s názvom Soul.