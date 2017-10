Martausová a Dievčenský zbor Slovenského rozhlasu uvádzajú Turné 2017

Na snímke speváčka Simona Martausová. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 26. októbra (TASR) – Turné 2017 pripravuje speváčka Sima Martausová a jej tím, koncertovať bude so svojou kapelou a hosťom, ktorým bude Dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu pod vedením dirigenta Adriana Kokoša. Predstavia sa v 18 mestách Slovenska.Turné začínajú 1. novembra v Trnave, ďalšími zastávkami budú Nové Zámky (2.11.), Bratislava (6.11.), Žilina (8.11.), Prievidza (9.11.), Poprad (12.11.), Dolný Kubín (13.11.), Ružomberok (14.11.), Martin (15.11.), Trenčín (19.11.), Nitra (22.11.), Lučenec (23.11.), Zvolen (24.11.), Banská Bystrica (25.11.), Prešov (9.12.), Michalovce (10.12.), Košice (11.12.) a Bardejov (12.12.).Na turné zaznejú piesne z najnovšieho albumu Smej sa duša moja aj staršie songy.povedala na margo nového albumu pre TASR Sima.dodala s jemným úsmevom skladateľka a speváčka.Simu Martausovú (spev, gitara) bude na turné sprevádzať kapela v zložení Martin Gašpar (kontrabas), Igor Ajdži Sabo (bicie), Maťko Zajko (gitara, ukulele, mandolína), Pišta Lengyel (el. gitara, lap steel gitara) a Martin Wittgruber (klávesy, akordeón). Spoluúčinkuje Dievčenský zbor Slovenského rozhlasu pod vedením Adriana Kokoša.Rodáčka z Považskej Bystrice Simona Martausová (*26.2.1988) maturovala na Strednej priemyselnej škole v rodnom meste, vyštudovala odbor technické a informatívne služby so zameraním na strojárstvo. Techniku zamenila za umenie, keď vyštudovala Akadémiu umení v Banskej Bystrici. V treťom ročníku akadémie prihlásila svoju pieseň Nádherný Svätý do súťaže Gospeltalent 2009 a súťaž vyhrala. Po ukončení Akadémie umení sa zúčastnila na konkurze do Radošinského naivného divadla, v ktorom uspela.Venuje sa vlastnej hudobnej tvorbe, v júni 2013 vydala debutový album Dobrý deň, to som ja. Vďaka nemu získala cenu objav roka 2013 Zväzu autorov a interpretov. V novembri 2014 pridala druhý album Na pravom poludní. V decembri 2015 prišla s vianočnou pesničkou Vianočné šalali. V auguste 2016 vydala singel Smej sa a mesiac nato album Smej sa duša moja. Jedným z hitov na tomto albume je duet Svätojánske mušky s Richardom Müllerom. Bola nominovaná v kategórii umenie a kultúra na ocenenie Slovenka roka 2017.