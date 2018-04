Martial nepredĺži zmluvu s United a po sezóne odíde

Anthony Martial, archívne foto Foto: TASR/AP/Lionel Cironneau Foto: TASR/AP/Lionel Cironneau

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manchester 10. apríla (TASR) - Francúzsky futbalista Anthony Martial nepredĺži zmluvu s Manchestrom United a po sezóne si bude hľadať nový klub. Hráč neakceptoval návrh päťročného kontraktu a jeho cesty s rekordným anglickým šampiónom sa rozídu.Dvadsaťdvaročný útočník nedostával v tíme "červených diablov" toľko priestoru, koľko by si želal. Aj táto skutočnosť, vrátane zimného príchodu Alexisa Sancheza z Arsenalu Londýn, zohrali podľa denníka L'Equipe hlavnú úlohu v jeho avizovanom sťahovaní z Old Trafford. O Martialove služby údajne prejavili záujem iné kluby z Premier League, ale aj z talianskej a španielskej ligy.Martial prišiel do United v roku 2015 za 60 miliónov eur z AS Monaco.