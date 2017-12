Martikánovi počas kariéry od SOV nič nechýbalo

Na archívnej snímke slovenský reprezentant Michal Martikán v semifinálovej jazde v kategórii C1 na majstrovstvách Európy slalomárov na divokej vode v slovinskom Tacene 4. júna 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. decembra (TASR) - Vodný slalomár Michal Martikán si pochvaľuje spoluprácu so Slovenským olympijským výborom, ktorý si v decembri pripomenul 25. výročie svojho vzniku. V čase založenia SOV mal elitný svetový singlkanoista 13 rokov, neskôr sa stal jeho pevnou súčasťou.povedal pre TASR držiteľ piatich olympijských medailí.SOV nezačínal na zelenej lúke. Mohol sa oprieť o prácu Olympijskej spoločnosti Slovenska (OSS), ktorá vznikla 6. apríla 1990 pod vedením bývalej úspešnej atlétky Márie Mračnovej.poznamenal Martikán, ktorého skúsenosti by SOV mohol v budúcnosti využiť na šírenie olympijských myšlienok.Za 25 rokov samostatnosti sa SOV môže pochváliť ziskom 33 olympijských medailí.uviedol Martikán, ktorý by ešte rád štartoval pod piatimi kruhmi.Jeden z najúspešnejších olympionikov Slovenska i celej histórie však teraz bude držať palce kolegom, ktorých vo februári čaká zimná olympiáda v Pjongčangu.dodal Martikán.