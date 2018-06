Martin Bača nepokračuje v letnej príprave HC Košice

Na snímke vpravo Martin Bača. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Košice 6. júna (TASR) - Slovenský obranca Martin Bača nebude pokračovať s hokejistami HC Košice v letnej príprave. Neumožňujú mu to zdravotné problémy, ktoré ho trápili už v minulej tipsportligovej sezóne.Bača laboruje s dlhodobým zranením, ktoré mu nedovolilo zapojiť sa v uplynulom ročníku do súťažného diania a vystužiť zadné rady "oceliarov". Dvadsaťdeväťročný bek odohral za Košice iba 25 zápasov so ziskom dvoch gólov a štyroch asistencií.uvádza sa na oficiálnej webstránke HC Košice.