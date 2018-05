Martin Chodúr dokončil nahrávanie Vianočného albumu

Na archívnej snímke Martin Chodúr. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 1. mája (TASR) - Martin Chodúr dokončil v týchto dňoch svoj prvý Vianočný album, ktorý nahrával v Ostrave s Janáčkovou filharmóniou Ostrava pod vedením dirigenta Mareka Prášila. Album by mohol mať podtitul Made In Moravskosliezsky kraj, pretože sa na ňom z 99% percent podieľajú iba obyvatelia tohto kraja., uviedol pre médiá jeden z najvšestrannejších spevákov mladej generácie a dodáva:Na svoj prvý Vianočný album nahral Martin Chodúr slávne vianočné piesne a koledy.Martin Chodúr vydal do týchto dní tri sólové albumy s piesňami, ku ktorým si napísal sám hudbu a texty.doplnil spevák, ktorému sa s jeho piesňou Klidně plakej dál tento rok mimoriadne darí v hitparáde Česká dvanáctka, ktorú každú nedeľu popoludní vysiela Český rozhlas Dvojka. Už šesťkrát ju vyhral.Vianočný album Martina Chodúra vyjde na jeseň a na jeho vydanie naviaže niekoľko vianočných koncertov.uviedol na záver Martin Chodúr, barytonista s hlasom trojoktávového rozsahu.TASR informoval manažér speváka Jan Adam.