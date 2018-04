Martin J., odsúdený za vraždu v Petržalke, nastúpil do väzenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 13. apríla (TASR) - Martin Jajcay, ktorého Krajský súd v Bratislave (KS) 5. apríla v dlhoročnej súdnej kauze brutálnej vraždy Michala Horeckého v bratislavskej Petržalke z roku 2005 odsúdil na 13-ročný trest odňatia slobody, nastúpil v piatok popoludní dobrovoľne do väzenia.Na výkon trestu nastúpil do bratislavského ústavu s maximálnym stupňom stráženia. TASR o tom v piatok informovali justičné zdroje. Odsúdený sa na verejnom zasadnutí KS nezúčastnil, pretože dal svojmu advokátovi súhlas na pojednávanie v jeho neprítomnosti. Súd dal ešte štvrtok 5. apríla príkaz polícii na jeho dodanie do ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Verdikt bol právoplatný. Polícia v piatok dopoludnia zverejnila, že po ňom pátra.Podľa portálu Tvkrimi.sk však Jajcay podá mimoriadne dovolanie na Najvyšší súd SR a zároveň sa obráti na súd v Štrasburgu za prieťahy v konaní. Podľa tohto zdroja, keďže Jajcay si odsedel vo väzbe v minulosti približne šesť mesiacov, o podmienečné prepustenie z väzenia by mohol požiadať asi o deväť rokov.KS uznal 5. apríla Jajcaya za vinného z vraždy a zamietol jeho odvolanie voči minuloročnému verdiktu Okresného súdu Bratislava I. Prvostupňový súd - Okresný súd Bratislava I v trestnej veci uvedeného vtedy obžalovaného vyhlásil rozsudok už 4. augusta minulého roka. Obžalovaného Jajcaya senát odsúdil za vraždu na 13 rokov odňatia slobody. Zároveň mu súd nariadil ročný ochranný dohľad.Následne sa voči verdiktu odvolal prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave a napokon v polovici augusta podal odvolanie aj obžalovaný. Rozsudok teda nebol právoplatný a o odvolaniach teda 5. apríla rozhodoval KS v Bratislave.Brutálnej vražde predchádzala hádka. Podľa obžaloby Martin Jajcay spolu so svojím otcom obeť udierali päsťami, kopali do nej a búchali jej hlavu o zľadovatenú zem v blízkosti Humenského námestia. Otec obžalovaného, ktorý mal podľa médií blízko k predstaviteľom bratislavských zločineckých skupín, medzičasom zomrel.