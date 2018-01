Martin Mňahončák si vychutnal Ples v opere 2018 v dobrej nálade, tešil sa najmä z moderátorky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 14. januára – Slovenský herec Martin Mňahončák si užil sobotňajší Ples v opere vo výbornej nálade. „Teším sa, že sme si s manželkou zatancovali. Priznávam, že nie som nejaký vyhľadávač tanca, napriek tomu, že som pred rokmi tancoval v Let's Dance - ale na tomto plese som si zatancoval. Tešil som sa aj z vystúpenia Dana Bártu a tešil som sa aj z každého vstupu pani Turzonovovej, ktorá bola moja pedagogička na škole a mám ju veľmi rád,“ poznamenal v rozhovore pre agentúru SITA.Ples v opere je pre herca významná spoločenská udalosť, ktorú sprevádzajú rôzne prípravy. „U nás chlapov je to, chválabohu, klasika, buď smoking, alebo frak, čo je fajn – máme vybavené. Dámy sa každý rok trápia, zháňajú a dávajú si šiť šaty a jedna druhú potom ohovárajú a napodobňujú. To je tiež asi taký kolorit, ktorý k tomu patrí. Moja manželka mala tiež ušité šaty, vyzerala v nich, samozrejme, veľmi dobre a kto si čo potom povie, to už je jeho vec. Myslím, že sa cítila spokojne a ja som bol tiež veľmi spokojný, to je najpodstatnejšie,“ podotkol Mňahončák.Napriek tomu, že divadlo je jeho bežným pracovným prostredím, na Plese v opere sa dokázal podľa vlastných slov výborne zabaviť a na prácu takmer nemyslel. „Je to úplne iné, pretože takto poobliekaní s kolegami bežne nechodíme, ani naše manželky a priateľky takto nahodené väčšinou nechodia, je to taká špeciálna udalosť a je fajn, že je mimo robotu a že sa vieme aj takto oblečení uvoľniť,“ uviedol 40-ročný rodák zo Zborova, ktorý má do nového roka hneď niekoľko želaní.„Jedno je tajné, to neprezradím. A inak prajem všetkým Slovákom, nech sú šťastní a spokojní a nech sa majú dobre. A nech u nás nikdy nedopadnú voľby tak, ako dopadli teraz v Čechách. A nech ľudia chodia to divadla, to je podstatné,“ vymenoval Mňahončák, ktorý momentálne pripravuje v rámci Kumšt production ďalší divadelný projekt. „V máji by mala byť premiéra, o necelý mesiac začíname skúšať,“ prezradil.