Martin sa stal súčasťou projektu poštovej cesty Magna Via

Na archívnej snímke budova Mestského úradu v Martine. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Martin 18. apríla (TASR) – Dlaždicu s logom historickej cisársko-kráľovskej poštovej cesty Magna Via odhalili v stredu pred hlavnou poštou v Martine zástupca primátora Martina Imrich Žigo a predseda združenia Magna Via Jozef Húska.Martin je podľa Húsku destináciou, ktorá púta pozornosť nielen našincov, ale i zahraničných hostí.povedal predseda združenia Magna Via.podotkol zástupca primátora Martina Žigo.Združenie Magna Via buduje podľa Húsku aj koridor turistických služieb na ceste Magna Via.dodal Húska.Magna Via je pomenovanie cisársko-kráľovskej poštovej cesty, ktorá bola vyprojektovaná a budovaná v 16. storočí. Viedla z Viedne, do Bratislavy a pokračovala hornatými krajmi pozdĺž celého Slovenska, cez Prievidzu, Martin až do Sobraniec. Ďalej do Mukačeva, Debrecínu a končila v Rumunskom Sibiu.