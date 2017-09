Martin Schulz chce zostať na čele SPD napriek historickému neúspechu

Martin Schulz Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 24. septembra (TASR) - Jasné víťazstvo strán únie CDU/CSU v dnešných parlamentných voľbách v Nemecku nemení nič na tom, že predpokladaný zisk okolo hranice 33 percent hlasov predstavuje nielen výraznú stratu oproti voľbám z roku 2013, keď kresťansky orientované sesterské strany podporilo 41,5 percenta. Pre oba subjekty to totiž znamená aj najhorší volebný výsledok od roku 1949 (vtedy získali 31 percent).Strany únie si želali lepší volebný výsledok, avšak volebné ciele dosiahli, vyhlásil vo vysielaní ARD šéf parlamentnej frakcie CDU/CSU Volker Kauder. Zostali najsilnejšími politickými stranami a vytvoria najsilnejšiu parlamentnú frakciu. Navyše budú strany únie zostavovať vládu, bez nich to nepôjde a Angela Merkelová zostane spolkovou kancelárkou, vyplynulo z Kauderových slov.Nespokojnosť voličov pocítila aj doteraz koaličná Sociálnodemokratická strana (SPD), ktorá so ziskom okolo 20 percent hlasov dosiahla svoj vôbec najhorší volebný výsledok všetkých čias. Negatívny rekord strany činil doteraz 23 percent z roku 2009, pred štyrmi rokmi SPD podporilo 25,7 percenta voličov. Niet sa prečo čomu čudovať, ak vedenie strany krátko po oznámení prvej prognózy naznačilo, že je za odchod do opozície.Volebný líder strany Martin Schulz priznal neúspech konštatujúc:. SPD nenaplnila svoje volebné ciele.Napriek historickému volebnému neúspechu však Schulz mieni zostať na čele strany aj v opozícii.Výsledok nad očakávanie signalizujú prognózy a odhady pre pravicovopopulistickú Alternatívu pre Nemecko (AfD), o ktorej dvojčíselnom zisku sa síce špekulovalo, avšak realita zrejme ešte predčila očakávanie.Volebná líderka strany Ľavica Sahra Wagenknechtová dnes večer v Berlíne vyhlásila, že sa v predvolebnej kampani mali viac venovať utečeneckej problematike.Podľa jej slov sa vyhli aj istým problémom z obáv, aby nevyvolávali nežiaduce nálady, avšak napokon prenechali AfD priestor poukázať na veci, ktorými sa ľudia zaoberajú. S naznačeným ziskom je však strana podľa Wagenknechtovej spokojná.Jedna z najväčších nemeckých politických strán a jedna z najstarších na svete Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) sa nebude uchádzať po dnešných parlamentných voľbách v spolkovej republike o účasť vo vláde a vo svojom boji bude pokračovať v opozícii.Vyhlásil to dnes bývalý predseda Európskeho parlamentu, neúspešný volebný líder strany Martin Schulz.Jeho slová potvrdila vo vysielaní druhého programu verejnoprávnej televízie ZDF i podpredsedníčka strany Manuela Schwesigová.Šéf parlamentnej frakcie SPD Thomas Oppermann konštatoval, že miesto strany je teraz v opozícii.Lídrom SPD by mal zostať Martin Schulz, ktorý aj sám naznačil, že by rád viedol stranu v opozícii.Súčasne netajil, že žiadny demokrat sa nemôže len tak preniesť cez volebný výsledok AfD, ktorým sa do Bundestagu po prvý raz dostala ultrapravicová strana schopná tam vytvoriť frakciu.Na webovej stránke SPD je poďakovanie všetkým aktivistom, ktorí v ostatných týždňoch neúnavne bojovali za spravodlivú a solidárnu politiku a snažili sa získať hlasy pre SPD a jej volebného lídra. "Dali ste do toho všetko, ste špička!", hovorí sa v závere textu.SPD slávila v druhej polovici XX. storočia veľké volebné chvíle, z jej radov vyšli spolkoví kancelári Willy Brandt (1969-1974), Helmut Schmidt (1974-1982) i Gerhard Schröder (1998-2005).