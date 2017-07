Martinčania už vzdali snahu zachrániť MHC v najvyššej hokejovej súťaži

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Martin 21. júla (TASR) - Predstavitelia hokejového klubu MHC Martin definitívne vzdali snahu o záchranu A-tímu v Tipsport Lige. Vo svojom stanovisku na novej facebookovej stránke však uviedli, že chcú v meste zachovať mládežnícke výbery.Zástupcovia martinských klubov MHC a MHA sa na utorkovom stretnutí dohodli, že chcú v nasledujúcej sezóne prevádzkovať extraligové mužstvá dorastencov a juniorov a tím MHC Martin do 23 rokov, ktorý by mal účinkovať v 1. hokejovej lige.uvádza sa v stanovisku. V minulom ročníku účinkovalo v 1. lige martinské "béčko".A-tím pod hlavičkou MHC Martin však končí.napísali zástupcovia klubu na facebooku.Už dávnejšie Pro-Hokej ako riadiaci orgán najvyššej slovenskej súťaže neodporučil udeliť MHC Martin licenciu na nasledujúcu sezónu Tipsport Ligy, keďže nesplnil príslušné podmienky. Dôvodom boli nevyrovnané záväzky voči hráčom. Tí na minulotýždňovej tlačovej konferencii vyhlásili, že sú ochotní vzdať sa 40 percent z meškajúcich odmien, aby pomohli zachrániť hokej v meste.Desiatym účastníkom TL by tak mohla byť Detva, účastník baráže už prejavil záujem o vstup do najvyššej súťaže.