Martinez oznámil širšiu nomináciu Belgicka na MS, chýba Nainggolan

Širšia nominácia Belgicka na MS v Rusku:



brankári: Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Thibaut Courtois (FC Chelsea), Simon Mignolet (FC Liverpool), Matz Sels (Newcastle United).



obrancovia: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Dedryck Boyata (Celtic Glasgow), Laurent Ciman (FC Los Angeles), Christian Kabasele (FC Watford), Vincent Kompnay (Manchester City), Jordan Lukaku (Lazio Rím), Thomas Meunier (Paríž St. Germain), Thomas Vermaelen (FC Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur)



stredopoliari: Yannick Carrasco (Ta-lien I-fang), Kevin de Bruyne (Manchester City), Mousa Dembele (Tottenham Hotspur), Leander Dendoncker (Anderlecht Brusel), Marouane Fellaini (Manchester United), Eden Hazard (FC Chelsea), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Dries Mertens (SSC Neapol), Youri Tielemans (AS Monaco), Alex Witsel (Tchien-ťin Čchüan-ťien)



útočníci: Michy Batshuayi (FC Chelsea), Christian Benteke (Crystal Palace), Nacer Chadli (West Bromwich Albion), Romelu Lukaku (Manchester United)

Brusel 21. mája (TASR) - Tréner belgickej futbalovej reprezentácie Roberto Martinez oznámil širšiu nomináciu na majstrovstvá sveta 2018 v Rusku. V 28-člennom výbere chýba stredopoliar AS Rím Radja Nainggolan.citovala Martineza agentúra AP.Nekompromisný stredopoliar sa v uplynulých dvoch rokoch nedostal ani raz do základnej zostavy 44-ročného trénera napriek tomu, že v rímskom klube je ústrednou postavou. Ssa dostal do semifinále tohtosezónnej Ligy majstrov, kde Rimania nestačili na FC Liverpool.