Martinez si zlomil kľúčnu kosť a v tejto sezóne dohral

Berlín 9. mája (TASR) - Obranca nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov Javi Martinez vynechá záver sezóny pre zlomeninu kľúčnej kosti. V utorok to uviedlo vedenie bundesligistu.Martinez utrpel zranenie v sobotu počas turistického výletu v rodnom Španielsku a v utorok sa už v Mníchove podrobil operácii. Do konca sezóny odohrá už istý majster len dva zápasy proti druhému Lipsku a Freiburgu. Pre Bavorov to budú posledné zápasy v tomto ročníku, pretože klub už vypadol z Ligy majstrov aj z Nemeckého pohára.