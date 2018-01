Martinskí policajti odhalili mužov, ktorí chytali zver do pascí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Martin 10. januára (TASR) – Martinskí kriminalisti odhalili v závere uplynulého roka dvoch mužov, ktorí mali nezákonne chytať zver do kovových pascí a konať tak v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny a v rozpore so zákonom o poľovníctve. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Jana Balogová.Prvým z dvojice je 58-ročný muž z Príboviec (okres Martin), ktorý mal nastaviť dve železné nášľapné čeľusťové pasce s oceľovými hrotmi v lokalite pri rieke Turiec, ktorá je súčasťou poľovného revíru Boriny Ďanová a je miestom v 4. stupni územnej ochrany prírody a krajiny.uviedla krajská policajná hovorkyňa.Druhým obvineným je 64-ročný dôchodca v Turian (okres Martin).dodala Balogová.Doplnila, že 64-ročný dôchodca je obvinený z prečinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Stíhaný je na slobode a v prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov.