Martinskí policajti zadržali a obvinili dílera syntetických drog

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

ilina 27. októbra (TASR) – Martinskí policajti v uplynulých dňoch zadržali a obvinili 25-ročného Patrika z Vrútok, ktorý mal od roku 2014 pôsobiť ako díler drog v Martine, Vrútkach a okolí. Na tlačovej besede o tom v piatok informoval riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Aurel Gonščák.Podľa zástupcu riaditeľa Okresného riaditeľstva (OR) PZ v Martine Petra Sivoňa zadržali policajti počas akcie ďalších šesť osôb, prevažne dlhodobých odberateľov návykových látok.uviedol Sivoň.Prednosta Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského Univerzitnej nemocnice Martin František Novomeský upozornil, že látka PHP má podobný účinok ako kokaín, ale je asi desaťnásobne silnejšia.upozornil Novomeský.Zástupca riaditeľa OR PZ v Martine doplnil, že pri dvoch domových prehliadkach policajti zaistili veľké množstvo syntetických chemických látok, ktoré sú na expertíznom skúmaní v Kriminalistickom a expertíznom ústave PZ v Banskej Bystrici. Ďalej zaistili viac ako 100.000 eur v hotovosti, pričom pri 19 bankovkách nominálnej hodnoty 20 eur a pri desiatich bankovkách nominálnej hodnoty 50 eur zistili, že ide o falzifikáty a zaslali ich na skúmanie do Národnej banky Slovenska.Martinská polícia na prípade úzko spolupracovala s Okresnou prokuratúrou v Martine.dodal hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline Milan Cisarik.Vyšetrovateľ obvinil 25-ročného Patrika z prečinu šírenia toxikománie a zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Obvinený je stíhaný väzobne a v prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody sedem až 12 rokov.