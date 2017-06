Martinskí poslanci schválili návrh dohody v kauze Martinské hole

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Martin 22. júna (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Martine schválili na dnešnom zasadnutí uznesenie, v ktorom navrhujú, aby mesto vyplatilo všetky súdom doteraz uznané pohľadávky voči spoločnosti PK Faktoring, s.r.o., v kauze Martinské hole a tá by sa vzdala ďalších nárokov voči mestu.Primátor Martina Andrej Hrnčiar najskôr poslancov informoval o rokovaní so zástupcami spoločnosti PK Faktoring, s.r.o., vo veci usporiadania sporných otázok, ktoré sú predmetom konania o mimoriadnom dovolaní podanom Generálnym prokurátorom Slovenskej republiky v prospech mesta Martin, ako aj predmetom dovolania podaného spoločnosťou PK Faktoring, s.r.o., vo veci ďalších úrokov z omeškania.povedal Hrnčiar.Prijaté uznesenie navrhol poslanec MsZ Peter Kašuba.uviedol Kašuba.Dlhoročná kauza siaha ešte do roku 1995, keď mal Martin vložiť do spoločnosti Lyžiarske stredisko Martinské hole nepeňažný vklad v podobe martinského hotela Turiec a chaty Magistrát. K tomu však nedošlo. V roku 2002 štatutárni zástupcovia Lyžiarskeho strediska Martinské hole zažalovali mesto a žiadali zaplatiť 3,42 milióna eur (vyše 103 miliónov korún). Na 8,4 milióna eur, ktoré vo februári 2015 NS priznal PK Faktoring, sa vyšplhala suma aj s úrokmi.Súdy v kauze najprv rozhodovali v prospech Martina, čo v roku 2009 zvrátilo mimoriadne dovolanie vtedajšieho zástupcu generálneho prokurátora Ladislava Tichého na NS.