Martvoň po 17 rokoch ukončil členstvo v Smere-SD

Bratislava 9. júna (TASR) – Anton Martvoň dnes po 17 rokoch ukončil svoje členstvo v strane Smer-SD. Oznámil to na tlačovej konferencii v Bratislave. K rozhodnutiu ho priviedlo najmä to, že vládna strana prestala robiť sociálno-demokratickú politiku, narastá v nej vplyv oligarchov a nie je v nej možná kritická vnútrostranícka diskusia.Bývalý poslanec parlamentu zároveň ohlásil kandidatúru na predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Priznal, že sa najprv pokúšal stať kandidátom Smeru-SD, čo sa mu nepodarilo. Do jesenných volieb pôjde ako nezávislý regionálny politik, z vlastných peňazí chce do kampane investovať minimálne 15.000 eur. Už priamo na tlačovke kritizoval pôsobenie súčasného predsedu kraja, podpredsedu strany a svojho bývalého straníckeho kolegu Juraja Blanára.V pozícii poslanca parlamentu Martvoň podľa jeho slov prišiel o mladícke ilúzie, že možno z tejto pozície meniť Slovensko k lepšiu. A to aj napriek tomu, že patril k najaktívnejším poslancom parlamentu a podarilo sa mu presadiť rad legislatívnych zmien. Od strany dostal zlatý odznak za aktivitu.kritizoval.Martvoň odmietol, že jeho krok nie je principiálny ale účelový a súvisí s jeho kandidatúrou.zdôraznil s tým, že mu fakt, že opustil Smer-SD vo voľbách ublíži aj u členov a sympatizantov tejto strany, ale aj u jej odporcov, pretože bol jej členom.Anton Martvoň bol v minulom volebnom období poslancom Národnej rady SR. Patril k najaktívnejším poslancom Smeru-SD. Na kandidačnú listinu sa však nedostal. Čelil podozreniu, že donášal na svojho straníckeho kolegu Andreja Kolesíka. Martvoň obvinenia odmietol.