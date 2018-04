MAS Podhoran vyhlásila súťaž o najčistejší chotár

Ilustračná snímka. Foto: SITA Foto: SITA

Plavecký Peter 24. apríla (TASR) – Miestna akčná skupina (MAS) Podhoran vyhlásila 7. ročník súťaže Čistý chotár, ktorá potrvá do 6. mája, informovala projektová manažérka MAS Podhoran Kvetoslava Jablonická.Aktivita Čistý chotár sa stala v regióne Podhoran už tradíciou. Zlepšenie kvality životného prostredia obcí je jedným z cieľov združenia. Do súťaže sa zapájajú občania, spoločenské a záujmové organizácie.uviedla projektová manažérka.Do súťaže sa zapojili všetky obce, ktoré patria do MAS Podhoran, ktorých je celkovo 15.doplnila Jablonická.Ročník 2018 podporila aj Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici zo Zeleného vzdelávacieho fondu, a to výsadbou dvoch stromov javora.zakončila manažérka projektu.