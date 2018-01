MAS Stredný Liptov investuje do viacerých rozvojových projektov

Ilustračná snímka Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Liptovské Sliače 18. januára (TASR) – Necelé dva mesiace po získaní oficiálneho štatútu otvorila Miestna akčná skupina (MAS) Stredný Liptov, ktorá združuje 12 obcí, kanceláriu v Liptovských Sliačoch. V spádovej oblasti stredného Liptova začne čoskoro realizovať viacero miestnych rozvojových projektov za 890.000 eur z eurofondov.MAS Stredný Liptov združuje obce Partizánska Ľupča, Liptovské Sliače, Dúbrava, Galovany, Gôtovany, Lazisko, Liptovské Kľačany, Ľubeľa, Malatíny, Pavčina Lehota, Svätý Kríž a Vlachy, no jej súčasťou je aj súkromný a občiansky sektor.priblížil starosta Liptovských Sliačov Milan Frič.Podľa iniciátora vzniku akčnej skupiny, starostu Partizánskej Ľupče Ľubomíra Friča, je hlavné pozitívum vytvorenia MAS v tom, že sa spojili iba obce a hlavným činiteľom nie je mesto, ktoré by pohltilo väčšinu financií. Členovia spoločenstva majú záujem o spravodlivé rozdelenie poskytnutých prostriedkov, každá z obcí však už má vízie, ako by sa mohli peniaze použiť.vymenoval Frič.Do MAS sa spájajú obce, ktoré majú spoločný minimálne jeden kataster, každá skupina musí mať v správe aspoň 10.000 obyvateľov. Združenie vzniklo ešte v októbri 2014, no štatút miestnej akčnej skupiny mu bol udelený na začiatku decembra 2017. Stratégiu s názvom Tvoríme rozvoj Stredného Liptova uskutočňuje na území okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok, v Liptovskej kotline, na úpätí Národného parku Nízke Tatry, z druhej strany ohraničenom vodným dielom Liptovská Mara.