Mascherano opustí FC Barcelonu už v zime

Barcelona 23. januára (TASR) - Argentínsky futbalový obranca Javier Mascherano opustí španielsky klub FC Barcelona už v zimnom prestupovom období. Katalánci to v utorok potvrdili na oficiálnom webe.Tridsaťtriročný Mascherano obliekal dres FCB sedem a pol roka. Odísť by mal s najväčšou pravdepodobnosťou do čínskej Super League.uvádza sa v komuniké.Mascherano prišiel do Katalánska v roku 2010 z FC Liverpool. Získal tam štyri tituly v La Lige, dvakrát vyhral Ligu majstrov aj MS klubov FIFA, európsky Superpohár a ďalšie trofeje. V jej drese strelil jeden jediný súťažný gól, hoci odohral vyše 300 zápasov. Informovala agentúra DPA.