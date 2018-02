MASKOT ZOH2018: Hry v Pjongčangu ochráni biely tiger Suhorang

Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach drží v ruke Suhoranga - maskota zimných olympijských hier v Pjongčangu počas príchodu na stanicu Činbu 30. januára 2018 v Pjongčangu. Foto: TASR/AP Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach drží v ruke Suhoranga - maskota zimných olympijských hier v Pjongčangu počas príchodu na stanicu Činbu 30. januára 2018 v Pjongčangu. Foto: TASR/AP

Bratislava 2. februára (TASR) - Oficiálny maskot XXIII. zimných olympijských hier v Pjongčangu je biely tiger Suhorang. Na paralympijske hry v Kórejskej republike bude "dohliadať" ázijský čierny medveď Bandabi.Biely tiger je spojený s kórejskou kultúrou a mytológiou. Je symbol dôvery, sily a ochrany. Dlhodobo je považovaný za akéhosi "ochrancu" polostrova a jeho obyvateľov. Jeho meno, v originále Soohorang, je zložené z dvoch slov. "Sooho" znamená v kórejčine ochranu a symbolizuje bezpečie pre športovcov, divákov a ďalších účastníkov športového sviatku. Druhá časť mena "rang" pochádza zo stredného znaku slova "Ho-rang-i", čo znamená tiger. Zároveň je to aj posledný znak z názvu tradičnej ľudovej piesne "Čong-son A-ri-rang" pochádzajúcej z provincie Kangwon, kde sa hry uskutočnia. Tigrova biela farba taktiež evokuje spojenie so snehom, ľadom a zimnými športmi. Navyše, mnoho obyvateľov krajiny si myslí, že tvar Kórejského polostrova pripomína práve túto mačkovitú šelmu."Je to prekrásne zviera, silno prepojené s kórejskou kultúrou. Taktiež symbolizuje spojenie zimných olympijských hier s prírodným prostredím. Verím, že tento maskot bude veľmi populárny medzi Kórejčanmi i ľuďmi na celom svete," povedala po oficiálnom predstavení Soohoranga šéfka Koordinačnej komisie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) pre ZOH v Pjongčangu Gunilla Lindbergová.Ázijský čierny medveď, ktorý obýva polostrov a vyznačuje sa bielou škvrnou v tvare polmesiaca na hrudi, symbolizuje v miestnom folklóre silnú vôľu a odvahu. Aj jeho meno Bandabi je zložené z dvoch výrazov. "Ban-dal" pochádza z kórejského slova pre polmesiac, "bi" znamená oslavu Hier. Organizátori ho popisujú ako prívetivého priateľa, ktorý prináša rovnosť i harmóniu a povzbudzuje športovcov, aby prekonali svoje limity.Výber maskotov pre zimné olympijské a paralympijské hry bol dlho tajomstvo. Proces hlasovania prebiehal od 15. do 30. septembra 2014, no Medzinárodný olympijský výbor definitívne odsúhlasili maskotov pre hry a predstavil ich verejnosti až 2. júna 2016. Obe zvieratká sú vyobrazené ako usmievavé postavičky, pričom majú inú verziu pre každú športovú disciplínu. "Maskoty sme vytvorili tak, aby sme zaujali široké spektrum ľudí prostredníctvom emócií, ako sú radosť, vášeň, nadšenie a láska. Ich dizajn reflektuje na kórejský trend vyjadrenia emócií prostredníctvom charakterov," povedal šéf organizačného výberu Lee Hee-beom.Je to už druhýkrát, čo sa maskotom hier v Kórejskej republike stala mačkovitá šelma. Počas olympiády v Soule 1988 zabával divákov sibírsky tiger Hodori, ktorý stvárňoval priateľské a pohostinné tradície kórejského ľudu. Jeho ženská verzia mala meno Hosuni. Verejnosť vtedy v hlasovaní uprednostnila oranžového tigra pred králikom, veveričkou a párikom mandarínskych kačíc.Maskoty sú tradičnou súčasťou olympiád od letných hier v Mníchove 1972, kde sa predstavil prvý oficiálny maskot pestrofarebný jazvečík Waldi. Slúžia ako populárni a hraví ambasádori hier a usporiadateľskej krajiny, ale aj na podporu marketingu, keďže sa objavujú na množstve reklamných predmetov ako sú oblečenie, plyšové hračky, odznaky, športové náčinie atď.Cenné kovy pre olympiádu v Pjongčangu sú unikátnou mozaikou historického dizajnu krajiny. Inšpirované sú tromi základnými prvkami národného dedičstva - kórejskou abecedou Hangeul, kórejskou tradičnou tkaninou Gapsa, z ktorej je vytvorená stuha a tradičnými domami Hanok, podľa nich sú vytvarované drevené kazety na medaily.Samotné medaily vážia od 493 (bronzová) do 586 gramov (zlatá). Ich povrch má textúru podobnú kmeňom stromov, predná časť obsahuje olympijské kruhy, na zadnej je vyobrazená disciplína a emblém hier v Pjongčangu. Po obvode sú znaky abecedy Hangeul. Na ZOH 2018 rozdajú celkovo 259 medailových súprav. Dizajn vytvoril uznávaný juhokórejský výtvarník Lee Suk-woo.