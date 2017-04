Maskoti MS Asterix a Obelix s heslom pre oustiderov:Nič nie je nemožné

Maskoti MS 2017. Foto: iihf.com Foto: iihf.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. apríla (TASR) - Nebojácni Galovia, ktorí sa s čarovným nápojom a humorom postavili oproti obrovskej presile rímskeho impéria. Maskotmi majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2017 v Kolíne nad Rýnom a Paríži sa stali slávne komiksové postavičky Asterix a Obelix s heslom: "Nič nie je nemožné".povedal pre IIHF prezident Nemeckého hokejového zväzu a organizačného výboru MS Franz Reindl.Komiksové príbehy o prefíkanom Asterixovi, obrovskom Obelixovi, ktorý ako malý spadol do kotla s čarovným nápojom a získal neuveriteľnú silu, o a ich priateľoch z malej galskej dedinky, začali písať svoju históriu v roku 1959. Autor je René Goscinny, nakreslil ich Albert Uderzo a zakrátko si podmanili celý svet. Do dnešného dňa vzniklo 36 albumov, ktoré boli preložené do viac ako 111 jazykov. Celková produkcia série prekročila 365 miliónov kópií a nesmierne populárne sú aj filmové a televízne adaptácie ich príbehov, či už tie kreslené alebo hrané.Nezameniteľné miesto vo svete odvážnych Galov má aj šport, niekoľko dielov sa odohráva priamo na starovekých olympijských hrách. Organizátori tohtoročného šampionátu si vybrali za maskoty Asterixa a Obelixa aj preto, že práve Nemecko a Francúzsko tvoria najsilnejší svetový trh ich príbehov.Populárne postavičky budú baviť fanúšikov priamo na štadiónoch i pri sprievodných akciách vo fanzónach. Galskí bojovníci sú vyobrazení s korčuľami, hokejkami a šálmi s logom šampionátu.povedal prezident Francúzskej hokejovej federácie a viceprezident organizačného výboru Luc Tardiff.