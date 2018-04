Maskotom hokejových MS 2018 je nezlomné škaredé káčatko Duckly

Maskot Duckly. Foto: iihf.com Foto: iihf.com

Bratislava 27. apríla (TASR) - Maskotom 82. svetového šampionátu v ľadovom hokeji v Kodani a Herningu sa stalo káčatko inšpirované slávnou rozprávkou dánskeho spisovateľa a básnika Hansa Christiana Andersena: "O škaredom káčatku".Meno maskota vybrali v internetovom hlasovaní hokejoví fanúšikovia z celého sveta. V ankete zvíťazilo Duckly - Káčatko so 43 percentami zo všetkých hlasov, na druhom mieste sa umiestnilo meno "SlapDuck" s 27%, na treťom Ugly Puckling (20%) a HERO dostalo deväť percent.Duckly je vyobrazené v červenom dánskom drese na korčuliach s hokejkou a prilbou. Z ramien mu veje dlhý červený plášť, aký nosia komiksoví hrdinovia. Aj to má odkazovať na jeho nezlomeného ducha a vieru vo vlastné schopnosti. Autori si prispôsobili myšlienku zo slávnej rozprávky o škaredom káčatku, na ktoré ďalšie zvieratká pokrikujú a odstrkujú ho, no z ktorého sa nakoniec vykľuje najkrajšia labuť na jazere.V ich príbehu sa však škaredé káčatko naučí najlepšie zo všetkých kĺzať na ľade a celé Dánsko bude obdivovať jeho rýchlosť a rovnováhu. A vtedy sa premení na Ducklyho - nezdolné káčatko. Jeho dobrodružstvo však pokračovalo a na svojich cestách sa dostalo až k hokeju a stalo sa jeho maskotom. Ako sa píše na záver príbehu organizátorov, keď sa táto správa dostala až k jeho materskému jazeru, všetky ostatné káčatká boli najprv zahanbené, no nakoniec pochopili, že keď chcú niečo dokázať, musia veriť sami v seba a nenechať sa odradiť ostatnými.