Maskovaní muži v Rusku zbili známeho environmentálneho aktivistu

Moskva 29. decembra (TASR) - Maskovaní muži brutálne zbili známeho ruského environmentálneho aktivistu Andreja Rudomachu. Oznámila to v piatok agentúra AP s odvolaním sa ním vedenú organizáciu s názvom Ekologická hliadka na Severnom Kaukaze (EVSK/EWNC).Na Andreja Rudomachu podľa nej zaútočili vo štvrtok traja maskovaní muži v meste Krasnodar na juhu Ruska. Aktivistu následne previezli do nemocnice s viacerými zraneniami vrátane fraktúry lebky a zlomeného nosa, nie je však v ohrození života.Podľa predstaviteľa EVSK sa Rudomacha spolu s ďalšími spolupracovníkmi len nedávno vrátil z cesty do oblasti Čierneho mora, kde dokumentoval nelegálnu stavbu luxusného sídla. Útočníci ukradli aj kamery, ktoré členovia skupiny používali počas tejto cesty.Organizácia tiež nedávno zverejnila správu o nelegálnej loveckej expedícií, ktorej sa zúčastnili aj viacerí lokálni činitelia.Útok už začali vyšetrovať miestne orgány.Ekologická hliadka na Severnom Kaukaze už roky odhaľuje nezákonné skládky odpadu, ničenie krajiny a kontamináciu vodných tokov na juhu Ruska. Niektorí jej aktivisti upozornili aj na machinácie miestnych funkcionárov, ktorí si postavili sídla v lesných a prímorských biotopoch s neporušenou prírodou, pripomína agentúra AP.