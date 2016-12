Maškrtami psom škodíme, blikajúci stromček ich môže vydesiť

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. decembra (TASR) - Vianočný stres a obezita sa týkajú aj psov. Maškrtami im škodíme, blikajúci vianočný stromček, intenzívne upratovanie a úzkostliví majitelia, to všetko môže psov vydesiť. Upozorňuje na to veterinárna lekárka Dominika Kališová s tým, že aj deti sa správajú počas Vianoc nepredvídateľne a keďže pes netuší, prečo sa tieto zmeny dejú, môže pociťovať stres a úzkosť.Pes v strese sa podľa Kališovej začne schovávať, prejavuje sa hlasným štekaním, môže vykonávať potrebu priamo doma, začne ničiť nábytok alebo iné veci v domácnosti.odporúča Kališová.Zároveň radí, ako u psov znížiť stres.podotkla veterinárna lekárka.Psovi by tiež mali jeho majitelia ponúknuť kvalitné krmivo, určite však nie ľudské jedlo.povedala.Na margo darčekov Kališová uviedla, že nejaká aktívna hračka psíka poteší.podotkla.Obezita ma stúpajúci celosvetový trend nielen u ľudí, ale aj u psov a mačiek (20-50 percent podľa krajiny).dodáva Kališová.