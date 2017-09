Maslo v Rakúsku zdraželo. Od minulého roka o takmer 80 %

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 5. septembra (TASR) - V predajniach obchodného koncernu Rewe, do ktorého v Rakúsku patria siete predajní Billa, Merkur, Penny a Adeg, zdraželo 250 g masla od polovice minulého roku do konca augusta takmer o 80 %. Vlani v máji sa predávalo po 1,29 eura, teraz stojí 2,39 eura. Bežné maslo v Rakúsku je o 20 % drahšie než v Nemecku. Cena 250 g biomasla v Rakúsku sa zdvihla z 2,39 na 2,59 eura.Predstaviteľ Rewe uviedol, že cena masla v Európe začala rásť pred rokom, keď sa situácia na trhu medzi ponukou a dopytom zásadne zmenila. Rewe nevidí nijaké signály, že sa terajší trend zmení.V sieti predajní Spar sa štvrtina masla predávala začiatkom marca po 1,59 eura, teraz stojí 2,19 eura. Podľa vedenia siete ďalšie zdraženie masla bude nasledovať. Koncom tohto týždňa by mohlo zdražieť o 20 centov.Združenie rakúskych spracovateľov mlieka (VÖM) upozornilo na to, že lacné mlieko a maslo bolo pred časom dôsledkom nadbytku produkcie základnej suroviny. Došlo k nemu po zrušení produkčných kvót pre jednotlivé krajiny Európskej únie vlani. Vtedy klesli aj ceny mnohých iných mliečnych výrobkov, vrátane syrov.Mliekarne vylučujú situáciu, že vo vianočnom období bude nedostatok masla. Vyššie výkupné ceny mlieka budú stimulovať výrobcov, aby zvyšovali jeho produkciu. Dostatok mlieka povedie k zníženiu cien výrobkov z neho.VÖM pokladá za problematický silný výkyv cien mlieka v predchádzajúcich dvoch rokoch.