Mastercard uvedie viacero technologických noviniek

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. januára (TASR) - Spoločnosť Mastercard pre ČR a SR prináša v tomto roku na kartový trh viaceré technologické novinky. V mnohých prípadoch nahradia hotovosť, ale aj samotnú platobnú kartu. Hlavným cieľom noviniek je rýchlosť, jednoduchosť, pohodlie a bezpečnosť. Uviedol to dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi Miroslav Lukeš, generálny manažér Mastercard pre Česko, Slovensko a Rakúsko.Podľa jeho slov práve Slovensko je aj v rámci Európy priekopníkom v zavádzaní viacerých technologických noviniek a má značný potenciál v tom pokračovať. Vrcholom by zatiaľ mali byť mobilné platby, ktoré môžu byť prostriedkom pri poskytovaní lepších služieb pre firmy a podniky, najmä v prehľadnosti toku platieb a financií. V neposlednom rade môžu byť mobilné platby z pohľadu obmedzenia obehu hotovosti, aj účinným nástrojom pri eliminácii tzv. šedej ekonomiky.Na rozšírení akceptácie mobilných platieb sa podieľa reťaz článkov, bez ktorých by realizácia nebola možná. Ide najmä o obchodníkov.. Banka síce kartu vydala, ale bol to obchodník a konkrétna osoba, ktorá platbu prijala. Mastercard spolupracuje napríklad s Bratislavskou mestskou kartou a rokovania prebiehajú aj s ďalšími mestami. Pripravuje sa aplikácia umožňujúca platiť mobilom za parkovanie, cestovanie autobusom alebo vlakom, na čerpacích staniciach a podobne. Využitie je prakticky neobmedzené.