Mať tak o koliesko viac. O čom je výstava v bratislavskej Bibiane?

Na snímke medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana v Bratislave, 7. marca 2013. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júla (TASR) – V bratislavskej Bibiane je zábavná aj poučná výstava s názvom Mať tak o koliesko viac. Je podľa rovnomennej knihy a animovaného televízneho seriálu Ivana a Dávida Popovičovcov. Otec so synom vtipne predstavujú 52 vynálezov 20. storočia z rôznych oblastí, ktoré prispeli k zlepšeniu ľudského života.Také sú hodiny, koleso, zips, televízia, chladnička, elektrická práčka, laser, telefón, guľôčkové pero, cédečko, semafor alebo nylon. Návštevník výstavy sa dozvie, kto bol a čo vymyslel Alexander Graham Bel, Jozef Murgaš, Bill Gates, Štefan Banič, Thomas Alva Edison či Jurij Gagarin.Tiež, že Ivanov dedo Gusto Popovič staval mrakodrapy, všeličo o plastoch, kto od netopierov odkukal princíp perfektnej orientácie a vymyslel radar. Ako istý Jonas Salk z Pittsburghu vynašiel obranu proti zlej obrne, kedy boli skonštruované prvé roboty, podľa koho sú pomenované žiletky, že Viktor Kubal a Walt Disney asi boli bratia.Môže "hádať", ktorý z dvoch portrétov je Leonardo da Vinci a Bud Spencer. Uvidí "praktické" potreby v domácnosti: žehličku na kolieskach, štvorhranný valček na cesto, zranený tĺčik na mäso či písací stroj z kartónu a dreva.povedal pre TASR Ivan Popovič, ktorý vyberal so srdcom 52 vynálezov.Preto toľko, lebo pri písaní knihy počítal, že z toho bude animovaný seriál, ktorý bude mať premiéru 52. týždňov v roku. Je tam aj jeden vynález, jedna kapitola – Beatles ako hudba.dodal Popovič.Výstava má aj tradičný priestor pre detské aktivity a potrvá do 27. augusta.