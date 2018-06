Mäta pieporná je nielen chutná ingrediencia, ale aj liečivá bylinka

Pomáha pri tráviacich ťažkostiach, prechladnutí či bolestiach hlavy, má pozitívny vplyv aj na nervovú sústavu a neutralizuje zápach z úst. To všetko dokáže jedna z najpopulárnejších byliniek, ktorú poznáme hlavne ako súčasť chutných nápojov, medzi ktoré patrí mätový čaj alebo mojito.





Čaj z čerstvých mätových lístkov

Olej z mäty uľaví pri bolestiach hlavy

Bojovník proti prechladnutiu

Ďalšie účinky mäty

Liečitelia ju obdivovali už dávno, jej blahodarné účinky poznali už v staroveku. Aj dnes túto bylinku obľubujú ľudia na celom svete. Pozrite sa, ako ju môžete využiť.Šálka mätového čaju dokáže utlmiť mierne žalúdočné a črevné problémy. Pomôže vám, ak to preženiete s jedlom a ostane vám nevoľno, ale aj vtedy, keď stratíte chuť do jedla. Používa sa tiež pri bolestiach hlavy a závratoch. Tento voňavý čaj je lepší z čerstvých lístkov, ktoré chutia omnoho výraznejšie, než sušené.Mätový olej, ktorý sa dá zakúpiť v lekárni, by mal zaberať aj pri bolestiach hlavy a migrénach. Uľaviť by vám malo pár kvapiek na vlhkej šatke, ktorú si môžete prikladať k čelu, prípadne masáž spánkov. Tento postup vás zároveň osvieži a môžete sa pri ňom výborne zrelaxovať. V prípade, že zvolíte tento spôsob, dávajte si pozor, aby sa vám olej nedostal do očí.Mäta je výborným spoločníkom v boji s prechladnutím či chorobami horných dýchacích ciest. Okrem teplého mätového čaju sa praktizuje aj inhalácia mätového oleja. Naparovanie vám môže uľahčiť dýchanie. Pri alergii na peľ sa však tento spôsob neodporúča.Mäta je súčasťou mnohých krémov a mastí, ktoré majú pomôcť pri bolesti svalov. Mentol, ktorý mäta obsahuje, má chladivé účinky a môže pomôcť aj v prípade kŕčov. Zároveň pomáha eliminovať zápach z úst a osvedčila sa aj pri bolesti ďasien. Pamätajte však, že ak máte závažnejšie alebo pretrvávajúce problémy, je potrebné navštíviť lekára.