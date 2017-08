Máte talentovaných hráčov, ktorí však potrebujú byť správne vedení, tvrdí tréner Craig Ramsay

BRATISLAVA 10. augusta - Craig Ramsay chce priniesť do slovenskej hokejovej reprezentácie skúsenosti z NHL a skĺbiť ich s európskym štýlom hokeja.Takto charakterizoval pre RTVS svoje nové poslanie 66-ročný tréner, ktorý sa postaví na lavičku národného tímu po Zdenovi Cígerovi.

Trénoval slovenskú elitu v NHL



"Máte talentovaných hráčov, ktorí však potrebujú byť správne vedení. Miro Šatan ma oslovil, aby som priniesol skúsenosti z NHL a skĺbil ich s európskym štýlom. Určite nechcem hráčov obmedzovať, ale niekedy sa treba obetovať pre úspech tímu. Moje ambície so Slovákmi? Najskôr sa chcem zorientovať, čím skôr musím prísť na Slovensko a spoznať hráčov. Až potom budem môcť hovoriť o cieľoch," skonštatoval Craig Ramsay v rozhovore pre RTVS.



Nový tréner národného tímu má skúsenosti so slovenskými hráčmi, hoci v Európe nikdy netrénoval. Ramsay mal určitý čas pod dohľadom niektorých elitných slovenských hokejistov v NHL, a to hneď vo viacerých kluboch.







"Stretol som sa so Zdenom Chárom v Bostone a sledoval som aj ostatných slovenských hráčov v NHL. Chvíľu som trénoval aj Mariána Hossu v Ottawe a samozrejme, že som si všímal aj skvelú kariéru Mira Šatana. Je to pre mňa obrovská príležitosť, chcem pomôcť slovenskému hokeju. So Zdenom Chárom sme v častom kontakte a viackrát sme sa rozprávali aj na tému pomoci slovenskému hokeju," prezradil Ramsay, rodák z Westonu v kanadskom štáte Ontario.



Na adresu generálneho manažéra reprezentácií SR Miroslava Šatana ešte dodal: "Má skvelý plán, ale ako rýchlo sa nám ho podarí naplniť, to je teraz veľmi ťažké povedať. Chceme však spoločne napredovať."

Tretí tréner slovenskej reprezentácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Ramsay ako hráč absolvoval v zámorskej NHL vo farbách Buffala 1 070 zápasov základnej časti, v play-off pridal 89 štartov. Ako tréner viedol v profilige Buffalo Sabres, Philadelphiu Flyers aj Atlantu Thrashers. V sezóne 2003/2004 bol členom realizačného tímu Tampy Bay Lightning pri ceste za Stanleyho pohárom.Craig Ramsey bude tretím trénerom slovenskej reprezentácie zo zahraničia, pred ním to boli jeho krajan Glen Hanlon a český odborník Vladimír Vůjtek.Ramsay pracoval aj v kluboch Florida Panthers, Dallas Stars, Ottawa Senators, Boston Bruins, Edmonton Oilers a Montreal Canadiens. Vystriedal viacero pozícií, od trénera, cez asistenta trénera, skauta až po asistenta generálneho manažéra.