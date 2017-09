Matečná a Jourová chcú posunúť riešenie dvojakej kvality potravín

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Brusel 27. septembra (TASR) - Musí to byť posun vpred. Týmito slovami sa dnes po spoločnom stretnutí v Bruseli vyjadrili eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová a ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná o pripravovanom spotrebiteľskom summite, ktorý sa uskutoční 13. októbra v Bratislave.Jourová a Matečná na úvod konferencie, ktorú na pôde Európskeho parlamentu (EP) pripravila, frakcia socialistov a demokratov (S&D), zhodne potvrdili, že je potrebné, aby na bratislavské podujatie prišlo čo najviac relevantných hráčov, ktorým poskytnú čo najviac informácií, aby bolo možnéuviedla Matečná. Ministerka poďakovala Jourovej za to, že v utorok prestavila súbor usmernení pre správnu interpretáciu európskej legislatívy, ktoré členským štátom pomôžu ráznejšie čeliť neférovým praktikám výrobcov potravín.dodala Matečná.Na otázku TASR, ako vnímajú dlhodobú podporu europarlamentu v kauze dvojakej kvality potravín, Jourová pripomenula, že europoslanci už dlhé rokya naznačujú, že rôzna kvalita potravín je naozaj problém.dodala komisárka.Matečná upozornila, že EP ako volený zbor treba vnímať v duchu, ako názor všetkých európskych spotrebiteľov.skonštatovala.Jourová priznala, že neprišla ona s touto témou, ale zvolila postup "Poďme to riešiť a hneď!" Vysvetlila, že sa podarilo nájsť legislatívnu oporu v súčasnom práve, cez agendu spotrebiteľských práv, a nebolo treba pripravovať nové legislatívne opatrenia.Obe političky sa zhodli v názore, že už doteraz vyvinutý tlak na výrobcov potravín začína fungovať.priznala. Dobrým príkladom je podľa nej postup známeho výrobcu sušienok, ktorý už podnikol kroky, aby aj na východoeurópsky trh dodával sušienky s obsahom masla a nie palmového oleja.zhodnotila situáciu Jourová.Eurokomisárka vysvetlila, že monitorovanie výrobcov potravín spadá na plecia národných kontrolných orgánov. Pri spoločnom trhu ide o cezhraničný problém a v prípade, ak sa pri zistení neférových praktík nebude dať dohovoriť s výrobcom, je tu možnosť cezhraničnej spolupráce a spoločného konania.