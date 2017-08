Matečná:Africký mor ošípaných atakuje Slovensko,realizujú sa opatrenia

Na archívnej snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja videka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 9. augusta (TASR) - Africký mor ošípaných (AMO) atakuje územie Slovenskej republiky, realizujú sa však už mimoriadne opatrenia. Informovala o tom dnes na brífingu šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (nominantka SNS), za účasti ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozefa Bíreša.AMO je podľa nej už v Českej republike, Poľsku i na Ukrajine. MPRV už realizuje mimoriadne opatrenia, pričom vyzýva všetkých farmárov, chovateľov, spotrebiteľov k dodržiavaniu odporúčaní. Agrorezort žiada verejnosť, aby v prípade väčších akcií v prírode obmedzili nosenie vlastnej stravy a uprednostnili tepelne upravené jedlo od organizátora, pretože AMO sa šíri na potrave i oblečení.zdôraznila Matečná.Podľa MPRV sa na Slovensku AMO doposiaľ nikdy nevyskytol. Doteraz bol potvrdený v Poľsku, na Ukrajine a v pobaltských krajinách. Vážna situácia však už nastala aj v Českej republike, v Zlínskom kraji, ktorý susedí priamo so Slovenskom. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR predstavuje migrácia infikovaných diviakov.zdôraznila Matečná.Na zabránenie šírenia AMO realizuje MPRV sériu mimoriadnych opatrení, najmä v tzv. nárazníkovej oblasti, kde sa vykonáva intenzívny monitoring. ŠVPS nariaďuje chovateľom bezodkladne hlásiť uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi, bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi AMO poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi a Regionálnej veterinárnej potravinovej správe (RVPS), držať ošípané v uzavretých priestoroch, dodržiavať zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody, evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy), zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho mäsa a pravidelné prehliadky zvierat.ŠVPS taktiež vydala zákaz prikrmovania diviakov v pohraničných revíroch s Ukrajinou. Užívatelia poľovných revírov musia zabezpečiť odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od ulovených diviakov podľa inštrukcií ŠVPS. V prípade nálezu uhynutého diviaka je nevyhnutné doručiť vzorku uhynutej zveri na príslušnú RVPS do 24 hodín od nálezu, alebo najneskôr v nasledujúci pracovný deň.AMO je akútna, vysoko nákazlivá a neliečiteľná choroba ošípaných a diviakov. Nie je prenosná na ľudí, ani na iné druhy zvierat. Prenáša sa priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat. Prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42 stupňov Celzia), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou, krvácaniami v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou. U gravidných prasníc sa prejavuje potratmi.