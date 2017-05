MATEČNÁ:Ambíciou SR je stať sa krajinou produkujúcou potraviny bez GMO

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja videka SR Gabriela Matečná počas tlačovej konferencie, 3. apríla 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava/Viedeň 10. mája (TASR) - Poľnohospodárstvo bez geneticky modifikovaných organizmov (GMO) ako príležitosť pre rozvoj vidieka v strednej a východnej Európe (SVE) bola hlavná téma konferencie ministrov poľnohospodárstva vo Viedni. Informoval o tom dnes Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.Ministri krajín SVE, zúčastnení na konferencii vo Viedni, budú podľa neho spoločne iniciovať, aby Európska komisia (EK) vypracovala legislatívu, vďaka ktorej by sa celá EÚ mohla stať producentom potravín bez GMO.uviedla šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (nominantka SNS).V EÚ je v súčasnosti povinné označovanie prímesi nad 0,9 % autorizovaných GMO. Iné je to v prípade, ak sa na výrobu potravín použili krmivá s obsahom GMO, ktoré v zmysle legislatívy EÚ označovaniu nepodliehajú. Týka sa to celého reťazca, najmä výrobkov živočíšnej produkcie, ako je mäso, vajcia, mlieko.uviedla Matečná. MPRV preto v najbližšej dobe plánuje pripraviť národný systém označovania potravín, ktoré boli vyrobené bez použitia GMO. Výsledkom by mohlo byť označenie na potravinách s označenímV súčasnosti sa s pojmom GMO spájajú krmivá, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju. Ide o ťažko nahraditeľný zdroj proteínov a Európa je v súčasnosti závislá od dovozu sójového šrotu.vyhlásila Matečná.Svetový rozvoj poľnohospodárstva založeného na GMO nastal približne pred 20 rokmi, a to najmä v USA a v Kanade. Kým v roku 1996 poľnohospodárstvo s GMO pokrývalo plochu 1,7 milióna hektárov (ha), dnes je to 180 miliónov ha, z toho len v USA sa eviduje asi 70 miliónov ha a v Brazílii približne 40 miliónov ha. Na úrovni EÚ existujú prísne regulácie, ktoré držia rozvoj GMO poľnohospodárstva "na uzde". Jedinou krajinou, ktorá pestuje plodiny na báze GMO, je Španielsko, s výmerou približne 100.000 ha.