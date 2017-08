Matečná chce na ministerstve školstva upokojiť situáciu

Gabriela Matečná. Archívna snímka. Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 30. augusta (TASR) – Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS) chce na ministerstve školstva upokojiť situáciu, no na zmeny sa nechystá.Vyhlásila to dnes po zasadnutí vlády na margo toho, že od septembra bude dočasne poverená vedením rezortu školstva.zdôraznila. Priznala, že keďže rezort školstva patrí SNS, výber nebol "veľmi široký". Jej prioritou však bude, aby základné činnosti, ktoré ministerstvo má vykonávať, aj vykonávalo.uviedla.Nechcela špecifikovať presne, kedy ju nahradí nový minister školstva, domnieva sa však, že strana sa bude usilovať nájsť vhodného kandidáta čo najskôr.Myslí si, že rokovanie s odborármi ohľadom platov počká až na nového ministra školstva. Už teraz však potvrdila, že na začiatku školského roka nebude na Slovensku, pretože sa zúčastní na rokovaní neformálnej Rady EÚ v Estónsku, v rámci ktorej sa má riešiť problematika holandských vajec.Prezident SR Andrej Kiska poverí Matečnú dočasným vedením rezortu školstva vo štvrtok (31.8.) po tom, čo prijme od súčasného ministra školstva Petra Plavčana (nominant SNS) demisiu. Na základe informácií, ktoré TASR potvrdila Kancelária prezidenta SR, minister školstva sa na akte osobne nezúčastní.Plavčan odchádza z funkcie po tom, čo ho na to v stredu (16.8.) vyzval premiér Robert Fico (Smer-SD). Predseda vlády to zdôvodnil tým, že vládna koalícia si nemôže dovoliť hazardovať s dôverou verejnosti naštrbenou udalosťami na ministerstve školstva. Predsedu SNS Andreja Danka požiadal, aby v čo najkratšom čase navrhol nového šéfa školského rezortu. Danko meno nového ministra ešte neoznámil.Ministerstvo školstva od začiatku júla čelí kritike pre rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie. Dotácie mali dostať aj firmy, ktoré výskum nikdy nerobili. Minister problematické výzvy zastavil a nariadil ich preverenie. Európska komisia (EK) neskôr pozastavila platby v štyroch výzvach na ministerstve školstva a rezortu zakázala podpisovať nové zmluvy s prijímateľmi dotácií. Pozastavenie eurofondov oznámila EK vo varovnom liste. Rozdeľovanie eurofondov rieši okrem Európskeho úradu pre boj proti podvodom aj Národná kriminálna agentúra.Po vypuknutí kauzy žiadala opozícia odstúpenie ministra. Udalosti spôsobili aj vládnu krízu iniciovanú vypovedaním koaličnej zmluvy zo strany SNS.