MATEČNÁ: Dvojaká kvalita v EÚ existuje, spotrebiteľ nechce byť klamaný

Bratislava 13. októbra (TASR) - Dvojaká kvalita potravín v Európskej únii (EÚ) existuje, spotrebiteľ je často klamaný výrobcami, a takýmto spotrebiteľom nechce byť. To je jeden zo záverov, ktorý deklarovali účastníci dnešného summitu Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých, ktorý sa konal v Bratislave.Zároveň sa podľa slovenskej ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej (nominantka SNS) na summite deklarovalo, že má existovať jednotná a spoločná metodika na testovanie potravín a výrobkov. "zdôraznila Matečná na tlačovej konferencii po summite.Súčasne sa podľa jej slov deklarovalo, že existuje legislatíva, ktorá už dnes dáva možnosť na to, aby sa únia vyrovnala s dvojitou kvalitou potravín.avizovala Matečná.Komisárka pre spravodlivosť, ochranu práv spotrebiteľov a rovnosť žien a mužov Věra Jourová uviedla, že prišla na summit predstaviť plán na riešenie problému dvojakej kvality potravín.opísala eurokomisárka.Tento plán by sa mohol podľa jej slov napĺňať počas ďalších dvoch rokov. Jednoznačným zámerom je podľa nej spojenie síl, a to Európskej komisie (EK) a národných orgánov, ktoré sledujú situáciu na trhu z pozície záujmu spotrebiteľov.priblížila eurokomisárka.Čo sa týka jednotnej metodiky pri testovaní produktov, podľa Jourovej by malo vedecké centrum EK spoločne s expertmi z jednotlivých členských štátov a s prizvaním výrobcov dospieť k technickému spôsobu merania a porovnávania produktov.dodala. Myslí si, že môže byť hotová niekedy v januári - februári budúceho roka.Podľa slov európskeho komisára pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenisa Andriukaitisa na úrovni EÚ majú všetci občania a spotrebitelia rovnaký status.podčiarkol.doplnil slovenský minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).Preto sa podľa neho musí bojovať za to, aby tento trh nebol imaginárny, ale reálny.dodal.