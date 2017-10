MATEČNÁ: Na podporu mimoprodukčných funkcií lesov pôjdu 2 milióny eur

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja videka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pripravilo s účinnosťou od 1. októbra vyhlášku o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie tzv. mimoprodukčných funkcií lesov. Uviedla to dnes na brífingu šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (nominantka SNS), za účasti generálneho tajomníka služobného úradu MPRV Jaroslava Regeca a generálneho riaditeľa sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV Petra Kicka.Cieľom vyhlášky je podľa Matečnej motivovať obhospodarovateľov lesov, aby hospodárili trvalo udržateľným spôsobom a uplatňovali prírode blízke hospodárenie, ktorých primárnym cieľom nie je zisk, ale plnenie verejnoprospešných a mimoprodukčných funkcií lesov.priblížila Matečná.Poznamenala, že lesy slúžia nielen ako zásobáreň dreva, ale plnia aj významné ochranné, environmentálne a celospoločenské funkcie. Verejnosť dosť často považuje tieto mimoprodukčné funkcie lesov za samozrejmosť, ktorá si nevyžaduje osobitné úsilie alebo pozornosť. Faktom ale podľa Matečnej je, že aj o tieto lesy sa treba starať a stojí to nemalé peniaze.zdôvodnila.Podpora sa podľa Regeca bude obhospodarovateľovi lesa poskytovať za trvalo udržateľné hospodárenie, ktoré vedie k požadovanej kvalite lesa a schopnosti plniť verejnú objednávku.zdôraznil Regec.Žiadateľom o podporu podľa MPRV môže byť osoba, ktorá je evidovaná ako obhospodarovateľ lesa v programe starostlivosti o lesy v čase predloženia žiadosti o podporu. Výška podpory bude vypočítaná ako súčet súčinov výmer obhospodarovaných lesných porastov v hektároch za príslušný hospodársky súbor lesných typov a sadzby za hospodársky súbor lesných typov. Uvedený súčin sa urobí osobitne pre porasty pestované prírode blízkym spôsobom. Priemerná sadzba na jeden hektár bude 5,56 eura. MPRV SR odhaduje, že počet žiadostí o podporu by mohol dosiahnuť číslo 1150. Predpokladaný dátum vyplatenia podpory je 10. december 2017.Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR aktivitu agrorezortu jednoznačne víta.uviedol v rekcii na MPRV SR hovorca MŽP SR Tomáš Ferenčák.