Matečná: O jednotnú platbu na plochu požiadalo vyše 18.300 farmárov

Na archívnej snímke podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (TASR) - Do 15. mája požiadali o platby na plochu farmári obhospodarujúci 99,6 % pôdy. Uviedla to po stredajšom rokovaní vlády šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (nominantka SNS). Na tento účel sa podľa nej vypláca okolo 450 miliónov eur.priblížila.Minulý rok podľa nej bola povinnosť členskej krajiny EÚ mať 70 % žiadostí o platbu na plochu v digitálnej forme.informovala šéfka MPRV. Žiadatelia majú podľa nej ešte možnosť podávať žiadosti počas 25 dní, ale už so sankciou.