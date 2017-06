MATEČNÁ: Obchodné reťazce uznávajú, že slovenské potraviny sú kvalitné

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Poprad 16. júna (TASR) – Obchodné reťazce uznávajú, že slovenské potraviny začínajú byť "in". Nie však preto, že sú zo Slovenska, ale preto, že sú kvalitné. Uviedla to dnes po prehliadke výrobných priestorov spoločnosti Tatrakon v Poprade ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Firma ročne vyprodukuje vyše 3540 ton konzerv a 318 ton extrudovaných výrobkov.Matečná uviedla, že Tatrakon je jedna z mála potravinárskych prevádzok, ktoré robia konzervy.povedala ministerka. Prevádzka sídli v Poprade podľa slov Matečnej od roku 1930.upozornila ministerka.Podľa Matečnej je na Slovensku problém v tom, že mnohé podniky nemajú svojich nasledovateľov.povedala.Ministerka doplnila, že podnik by sa mal rozšíriť.povedala generálna riaditeľka a konateľka spoločnosti Tatrakon Katarína Kacvinská. Zároveň doplnila, že súčasná prevádzka má už obmedzené priestory. Popradská spoločnosť sa prednedávnom dohodla na spolupráci s novým obchodným reťazcom.uzavrela Matečná.