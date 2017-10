MATEČNÁ: Pokuty pre výrobcov dvojakej kvality sú poslednou možnosťou

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava/Londýn 23. októbra (TASR) – Hnev politikov na výrobcov s rozdielnymi receptúrami v chudobnejších štátoch Európskej únie (EÚ) stúpa. Upozorňuje na to vo svojom piatkovom (20.10.) článku britský denník Financial Times (FT).uviedla pre FT slovenská ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.Denník vymenúva výsledky slovenských testov dvojakej kvality potravín, v ktorých napríklad pizza spoločnosti Dr. Oetker mala na Slovensku menej oblohy a rybie prsty značky Iglo menej rybieho mäsa ako v Rakúsku. Spoločnosť Nomad Foods Europe, ktorá vlastní značku Iglo v reakcii uviedla, že jej produkty spĺňajú všetky legislatívne nároky a obsah mäsa je jasne označený.argumentuje firma.Zástupcovia potravinárskeho priemyslu podľa FT uznali, že ide o problém, ktorému je potrebné sa venovať, a to aj kvôli škodám, ktoré táto diskusia spôsobuje jednotlivým značkám. Dôvodia však, že neexistujú dôkazy, že rozdiely v produktoch znamenajú dvojakú kvalitu produktov.uviedol pre denník Dirk Jacobs, zástupca generálneho riaditeľa FoodDrinkEurope, lobistickej skupiny výrobcov potravín v Bruseli. Dodal, že tvrdenia o dvojakej kvalite medzi východom a západom zatiaľ neboli dostatočne preskúmané.Matečná pre FT pripomenula, že keď tému pred rokom po prvýkrát nastolila na Rade ministrov poľnohospodárstva v Bruseli, mnoho z ministrov sa jej pýtalo, prečo ju vôbec otvára.upozornila slovenská ministerka. Problém dvojakej kvality zasahuje podľa nej tretinu členských krajín EÚ.Tento problém považuje za vážny napríklad aj bulharský premiér Bojko Borisov, ktorý prirovnal takéto praktiky k "apartheidu". Denník spomína aj vyjadrenie českého ministra zahraničných vecí Ľubomíra Zaorálka, podľa ktorého saEurópska komisia (EK) nepripravuje v tejto oblasti novú legislatívu. Prezident komisie Jean-Claude Juncker však v septembri vo svojej správe o stave únie označil takéto konanie za neakceptovateľné a oznámil, že komisia vyčlenila jeden milión eur na testy produktov. EK bude zároveň pracovať na jednotnej metodológii pre testy dvojakej kvality v rôznych členských krajinách.