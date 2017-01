MATEČNÁ: Predsedníctvo SR ovplyvnilo európske poľnohospodársvo

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. januára (TASR) - Slovenské predsedníctvo (SKPRES) v Rade EÚ významne ovplyvnilo európske poľnohospodárstvo. Uviedla to dnes šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná, za účasti vedúceho poľnohospodárskej sekcie Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Mateja Hudeca a riaditeľa zahraničnej koordinácie MPRV Borisa Zemka.priblížila Matečná. EK podľa nej zahrnula túto oblasť do pracovného plánu na rok 2017.V rybárskej politike slovenské predsedníctvo podľa nej dosiahlo jednomyseľnú dohodu vo všetkých štyroch nezávislých nariadeniach Rady, a to pre hlbokomorské druhy, Baltické more, Čierne more a ostatné rybolovné oblasti patriace EÚ a mimo EÚ. Významný úspech dosiahlo aj v sektore sladkovodnej akvakultúry nariadením Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca EÚ pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva.V oblasti lesníctva prijali krajiny EÚ významnú "Bratislavskú deklaráciu o lesoch", ktorá zdôrazňuje význam a nezastupiteľnú úlohu lesov a lesnícko-drevárskeho komplexu v kontexte súčasných výziev ako sú prechod na biohospodárstvo, Parížska klimatická dohoda i Energetická únia. Slovensko taktiež koordinuje aj spoločnú pozíciu EÚ k návrhu strategického plánu OSN pre lesy.V rámci pokračujúceho procesu zjednodušenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP), Rada pod vedením SKPRES, dosiahla pokrok a prispela tak k zníženiu administratívnej záťaže. V tejto súvislosti sa iniciovali aj prvotné diskusie o budúcnosti novej agropolitiky po roku 2020.Na rozdiel od iných rezortov však podľa Matečnej slovenský agrorezort s predsedníckymi aktivitami nekončí. V rámci predsedníctva Malty totiž experti zo Slovenska riešia témy lesníctva veterinárnych fytosanitárnych (rastlinných) tém. Malta si ich vyžiadala pre ich špičkovú odbornosť a uprednostnila ich tak v rámci predsedníckeho tria pred odborníkmi z Holandska.