MATEČNÁ: Producentom mlieka by pomohlo jeho vlastné spracovanie

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná na 38. zasadnutí vlády SR 30. novembra 2016 v Bratislave. Foto: TASR / Dano Veselský Foto: TASR / Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. januára (TASR) - Slovenským prvovýrobcom mlieka by ekonomicky pomohla nielen vyššia nákupná cena, ale aj jeho výraznejšie vlastné spracovanie. Uviedla to pre TASR šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (nominantka SNS)." spresnila.Spotrebiteľská cena mlieka na pultoch obchodov sa podľa nej v posledných mesiacoch zvyšuje. "Poľnohospodár však nedostáva adekvátnu časť tejto zvýšenej ceny. Znovu sme teda pri téme, ktorá bola prioritou slovenského predsedníctva v Rade EÚ, a to pri 'vyčistení' vzťahov v dodávateľsko-potravinárskom reťazci a zistení, komu zostáva najväčší podiel marže," dodala.