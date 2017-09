MATEČNÁ: Školstvo si zaslúži, aby sme mu venovali náležitú pozornosť

Ministerka Gabriela Matečná Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Príhovor dočasnej ministerky školstva Gabriely Matečnej k novému školskému roku

Milí žiaci a študenti, vážení učitelia a rodičia, začiatok septembra už tradične patrí otvoreniu nového školského roka. Myslím, že nebudem preháňať, ak poviem, že je to pre nás všetkých Veľká udalosť.



Pre vás, milí žiaci a študenti, to znamená možnosť naučiť sa veľa nového. Vás, milí rodičia, čaká množstvo úloh, úspechov, ale aj neúspechov, ktoré budete prežívať spolu s Vašimi deťmi. Nuž a pre Vás, milí učitelia, je to obrovská výzva odovzdať našim deťom tú najväčšiu hodnotou a tou je vzdelanie.



Prvý deň v škole, to je Veľký deň, na ktorý čaká približne 60.000 prváčikov, ktorým sa otvorí nová a zaujímavá etapa života. Teší má, že počet chlapcov a dievčat nastupujúcich do prvého ročníka nám stále rastie a verím, že v školách nájdu príjemné prostredie a prívetivé pani učiteľky a pánov učiteľov.



Odjakživa platí, že škola stojí a padá na pedagógoch. Bez Vás, vážení učitelia, Vášho úsilia a nasadenia, často nad rámec oficiálnych povinností, by celý vzdelávací systém len ťažko mohol fungovať. Kvalitní učitelia si zaslúžia aj primerané ohodnotenie, a preto som rada, že práve v tejto oblasti nastane v školskom roku 2017/2018 významný posun. Som presvedčená o tom, že naše školstvo si zaslúži, aby sme mu venovali náležitú pozornosť. Od vzdelania našich detí závisí aj budúcnosť našej krajiny. A tú si predstavujem ako krajinu demokratickú a kultúrnu, s rešpektom k prírodnému bohatstvu a k našim kultúrnym tradíciám. A preto si naše školstvo zaslúži aj dostatočné množstvo prostriedkov. Od materských až po vysoké školy.



S potešením vnímam, že stovky detí v základných, ale aj materských školách sa začnú učiť v nových priestoroch, ktoré sa podarilo vybudovať či upraviť aj vďaka podpore zo strany ministerstva školstva, ale aj z prostriedkov Európskej únie. Na tomto mieste by som rada vyzdvihla aj všetkých zriaďovateľov, najmä obce a mestá, ktoré sa zodpovedne starajú o svoje školy a investujú nemalé úsilie a finančné prostriedky na zlepšenie prostredia a podmienok, v ktorých sa vzdelávajú ich deti.



Milí žiaci, prajem Vám úspešný nový školský rok 2017/2018, v ktorom na Vás opäť čaká veľa práce. Nech sú to pre Vás príjemné chvíle pri objavovaní nových poznatkov a zručností potrebných pre uplatnenie sa v ďalšom živote. Vážení pedagógovia, ďakujem vám vopred za Vašu obetavú prácu a úsilie, s ktorým vykonávate svoje náročné povolanie. Nuž a Vám, milí rodičia prajem veľa radosti z úspechov Vašich školákov.



Týmto považujem školský rok 2017/2018 za otvorený.





TASR príhovor poskytla hovorkyňa ministerstva školstva Ivana Skokanová.

