Matečná: SR podporuje zaradenie dvojakej kvality k nekalým praktikám

Bratislava 4. februára (TASR) – Slovenská republika podporuje iniciatívu eurokomisárky pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věry Jourovej na zaradenie dvojakej kvality potravín medzi nekalé obchodné praktiky. Uviedla to v reláciitelevízie TA3 podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (nominantka SNS), v diskusii s opozičným poslancom Národnej rady SR Martinom Feckom (OĽaNO).povedala Matečná. Na testovanie potravín podľa nej poskytla Európska komisia finančné prostriedky.Zistenia o dvojakej kvalite potravín podľa Fecka konečne ukázali, za akého partnera je Slovensko považované v EÚ.podčiarkol. Téma a činnosti, ktoré robí slovenský agrorezort pri dvojakej kvalite, sú podľa neho. S výchovou k spotrebe domácich potravín by sa podľa neho malo začať už od útleho detstva.Slovenské poľnohospodárstvo bolo podľa Matečnej počas doterajších vlád nielen na okraji ich záujmu, ale vďaka nepochopeniu významu poľnohospodárstva pre krajinu aj na chvoste EÚ. Podarilo sa to zmeniť až vďaka iniciatíve Slovenskej národnej strany (SNS).uviedla Matečná. V štátnej pomoci sektoru sa pritom Slovensko nachádza podľa nej až na 24. mieste z 28 krajín EÚ. V celkových výdavkoch štátu na poľnohospodárstvo v eurách na hektár dokonca až na 25. mieste z 28 štátov.Snahou agrorezortu podľa nej bolo získať štátnu pomoc pre slovenské poľnohospodárstvo, pretože slovenskí poľnohospodári strácajú na spoločnom európskom trhu konkurencieschopnosť. A to nielen voči poľnohospodárom iných členských krajín, ale aj voči najbližším susedom. V celkových výdavkoch v eurách na hektár na poľnohospodárstvo je z krajín V4 Česká republika na 12. mieste, Maďarsko na 14. mieste a Poľsko ako jediné za priemerom EÚ na 18. mieste. Na konci rebríčka sa za Slovenskom nachádzajú už len Portugalsko, Švédsko a Rumunsko.Dostať ľudí na vidiek by sa podľa Fecka dalo poskytnutím stimulov.podčiarkol. Európsky parlament podľa jeho slov vyzvalvysvetlila Matečná.Fecko sa však obáva, aby projekt zelenej nafty nebol ešte komplikovanejší a administratívne náročnejší, ako bol pred rokmi projekt podporovanej tzv. červenej nafty. Zelená nafta bude podľa Matečnej realizovaná administratívne nenáročným a efektívnym systémom, ktorý zamedzí špekuláciám.dodala.