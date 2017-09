MATEČNÁ: SR posunula duálnu kvalitu potravín na najvyššiu úroveň

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná počas tlačovej konferencie k podpore predaja výrobkov od malých lokálnych výrobcov v sieti Tesco 25. septembra 2017 v prevádzke obchodnej sieti Tesco v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 27. septembra (TASR) - Už vyše roka rezonuje v EÚ téma duálnej kvality potravinových výrobkov. Na tento problém upozorňovalo slovenské predsedníctvo v Rade EÚ a aj ministerstvo pôdohospodárstva SR na zasadnutiach Rady EÚ. Toto je téma, ktorú sa Slovensku podarilo presadiť na celoeurópskej úrovni uviedla v Bruseli ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná (nominantka SNS).Šéfka slovenského agrorezortu v rámci dnešnej konferencie, ktorá sa konala na pôde Európskeho parlamentu (EP) upozornila, že sú témy, ktoré zaujímajú ľudí a tieto by politici mali odhaľovať.uviedla ministerka.Tento názor potvrdil aj šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker, ktorý počas prejavu o stave Únie upozornil, že nebude tolerovať, aby sa v niektorých častiach Európy občanom predávali potraviny nižšej kvality ako v iných krajinách, napriek tomu, že ich obal a označenie sú totožné.Matečná za týmto úspechom vidí aj dlhodobé úsilie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ako upozornila, snahy jej rezortu v tomto smere pokračujú. Už 3. októbra sa v Bratislave uskutoční fórum v podobe V4+7, čiže stretnutie generálnych riaditeľov zo sekcií poľnohospodárstva krajín Vyšehradskej štvorky a ich partnerov z ostatných východoeurópskych a pobaltských krajín. Následne sa 13. októbra bude konať spotrebiteľské fórum, kde svoju účasť prisľúbili viacerí eurokomisári, ministri z niekoľkých krajín EÚ a predstavitelia národných inšpekčných úradov.Matečná pripomenula, že výsledkom tlaku euroinštitúcií na výrobcov potravín má byť to, že potraviny budú rovnakej kvality v ktoromkoľvek kúte EÚ.Na otázku, či takýto tlak na výrobcov nepovedie k zvýšeniu cien potravín, ministerka uviedla, že k tomu zrejme nedôjde.skonštatovala.Upozornila, že cieľom rozpútanej kampane je, aby sa obal stal rozhodujúcim faktorom pre spotrebiteľov, lebo keď sú rovnaké obaly a iné zloženie, spotrebiteľ často nevie rozoznať obsah. A potom aj cena môže byť rôzna, keď to bude jasne odlíšené.opísala situáciu. A dodala, že zásluhou vyvinutého tlaku a prebiehajúcej kampane v širšom európskom meradle aj veľkovýrobcovia a nadnárodné spoločnosti budú musieť časom zmeniť svoj prístup a prispôsobiť sa trhom v strednej a východnej Európe, kde spotrebitelia sú už vzdelanejší a náročnejší.